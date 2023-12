POL-DN: Sehr tief ins Glas geschaut

Düren (ots) - Am 08.12.2023, gegen 20:45 Uhr, kam es am Holzkohlegrill-Mittler auf dem Parkplatz des Toom-Baumarktes an der Bahnstraße in Düren zu einem Raubdelikt. Ein 54-jährige Angestellter wurde beim Abschließen des Grills von zwei unbekannten männlichen Tätern überfallen. Sie betraten den Verkaufsraum des Grills, schlugen den Angestellten mit ihren Fäusten mehrfach ins Gesicht, bevor sich dieser leicht verletzt zur benachbarten Star-Tankstelle retten konnte. ...

