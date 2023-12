PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Geldautomat gesprengt - Mindestens drei Tatverdächtige flüchtig, Taunusstein-Neuhof, Limburger Straße, Donnerstag, 07.12.2023, 03:00 Uhr

Bad Schwalbach (ots)

(fh)Am frühen Donnerstagmorgen haben Unbekannte in Taunusstein-Neuhof einen Geldausgabeautomaten im Erdgeschoss eines Wohn- und Gewerbehauses gesprengt. Die Ermittlungen der Polizei dauern aktuell an, Personen wurden nicht verletzt.

Gegen 03:00 Uhr gingen bei der Polizei mehrere Notrufe ein, da Anwohner in Taunusstein-Neuhof aus Richtung der Limburger Straße einen lauten Knall vernommen hatten. Sofort wurden mehrere Polizeistreifen zur Örtlichkeit entsandt. Vor Ort zeigte sich, dass Unbekannte zuvor einen Geldausgabeautomaten im Erdgeschoss eines Wohn- und Gewerbehauses gesprengt hatten und anschließend geflüchtet waren. Ob die Unbekannten an Bargeld aus dem Automaten gelangten ist aktuell unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Den derzeitigen Erkenntnissen zufolge sollen mindestens drei komplett in schwarz gekleidete Männer beteiligt gewesen sein, welche nach der Sprengung in einem blauen Fahrzeug in Richtung Bundesautobahn 3 flüchteten. Die Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses blieben alle samt unverletzt und wurden zwischenzeitlich in einem nahegelegenen Hotel untergebracht und betreut. Neben der Schutz-und Kriminalpolizei sowie der Feuerwehr kamen auch Sprengstoffexperten des Hessischen Landeskriminalamtes zum Einsatz. Weiterhin wurde von einem Statiker die Beschaffenheit des Gebäudes geprüft. Zum jetzigen Zeitpunkt können noch keine Angaben zur Schadenshöhe gemacht werden. Ersten Ermittlungen zufolge nutzten die Täter an ihrem Fluchtfahrzeug gestohlene Kennzeichen. Diese wurden zwischen Mittwochabend und Donnerstagnacht von einem in der Straße "Am Wurzelbach" in Neuhof abgestellten weißen Opel Corsa abmontiert.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat im Auftrag der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt die Ermittlungen übernommen und nimmt sachdienliche Hinweise, insbesondere im Hinblick auf verdächtige Beobachtungen zu einem mit überhöhter Geschwindigkeit flüchtenden blauen Fahrzeug sowie dem vorangegangenen Diebstahl der Kennzeichen, unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

