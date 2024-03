Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schliengen: Wegen "Niesanfall" gegen Straßenlaterne gefahren - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 06.03.2024, gegen 10.35 Uhr, befuhr eine 65-jährige Pkw-Fahrerin einen Kundenparkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Gutedelstraße und bekam währenddessen einen Niesanfall. Durch die Ablenkung kollidierte sie mit ihrem Pkw mit einer Straßenlaterne. Es wurde niemand verletzt. An ihrem Pkw entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Der Schaden an der Straßenlaterne wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

