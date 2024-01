Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Fenster beschädigt

Fulda (ots)

Fulda. Unbekannte Täter beschädigten am Montagmorgen (01.01.), gegen 2.05 Uhr, die Fensterscheibe eines Tattoostudios in der Dr.-Dietz-Straße mit einem unbekannten Geschoss. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 600 Euro. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit dem Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell