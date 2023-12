Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ mobilen Tank gestohlen - "Wer sah Transportfahrzeug mit grünem Quadertank?" ++

Lüneburg (ots)

Landkreis Uelzen - Wriedel/Wulfsode - mobilen Tank gestohlen - "Wer sah Transportfahrzeug mit grünem Quadertank?"

Einen dunkel-grünen 800 Liter Dieseltank (Quaderform) der Marke Nordforest transportierten Unbekannte mit einem Transportfahrzeug in den Morgenstunden des 06.12.23 am Waldrand in Wulfsode ab. Der Stahltank war noch etwa bis zur Hälfte mit Diesel gefüllt und hat einen silbernen Deckel mit Bügel. Dabei wurde Tanks vermutlich mit einem Krahn/Greifer aufgeladen und abtransportiert. Anhand der Spurenlage und den Reifeneindruckspuren geht die Polizei davon aus, dass das Fahrzeug über die Lopauer Straße, Kreisstraße 21, in Richtung Wriedel gefahren ist. Hinweise auch von möglichen Transportfahrzeugen mit einem entsprechenden Tank nimmt die Polizei Ebstorf, Tel. 05822-94792-0, entgegen.

