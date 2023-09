Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zweimal zugeschlagen

Erfurt (ots)

Gleich zweimal schlug ein Dieb in nur wenigen Tagen auf einer Baustelle in Gispersleben zu. Bereits in der Nacht zu Montag hatte eine unbekannte Person eine Lagerhalle geöffnet und aus dieser Baumaterial und Werkzeug im Wert von 2.000 Euro gestohlen. Offenbar bekam der Dieb nicht genug und kehrte in der Nacht zu Donnerstag erneut zu der Baustelle zurück. Dieses Mal verschwanden Baumaterialien und Werkzeug im Wert von 4.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell