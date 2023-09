LPI-EF: Hotelaufenthalt mit Folgen

Landkreis Sömmerda (ots) - Dass in der Dunkelheit der Nacht ein Reh oder ein Fuchs am Fahrbahnrand steht, ist für viele Autofahrer keine Seltenheit. Ein Pony bekommen dabei wohl aber die wenigsten Menschen zu Gesicht. Genau das widerfuhr aber in der vergangenen Nacht einer 39-jährigen Frau. Sie sichtete gegen 01:30 Uhr an der Ampelkreuzung in Kleinmölsen ein Pferd und verständigte die Polizei. Die Beamten ermittelten vor Ort schnell den Eigentümer des Reitponys. Der ...

