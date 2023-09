Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Verkehrsunfallflucht- Zeugen gesucht! Eichenzel. Ein unbekannter Fahrzeugführer befuhr am Dienstag (26.09.), gegen 1:20 Uhr, in Eichenzell-Rönshausen die Rönshausener Straße (L 3307) in Fahrtrichtung Weyhers. In Höhe der Hausnummer 4 kollidierte er aus noch unbekannter Ursache mit einem ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Opel-Meriva. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls mehrere Meter weitergeschoben. Der Unfallverursacher, welcher nach aktuellen Erkenntnissen vermutlich in einem hellen Opel-Zafira unterwegs war, entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro zu kümmern. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben werden gebeten, sich mit der Polizeistation Fulda, Tel.: 0661/105-2300 oder -2301 in Verbindung zu setzen.

Unfall

Fulda. Ein 80-jähriger Fiat-Fahrer aus Fulda wurde bei einem Unfall am Montag (25.09.) leicht verletzt. Er befuhr, gegen kurz vor 15 Uhr, die Kettelerstraße aus Richtung Washingtonallee kommend in Fahrtrichtung Steubenallee. Hierbei kam er aus noch unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten VW-Golf und beschädigte diesen. Der 80-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Klinikum gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro.

Polizeistation Fulda

HEF

Unfallflucht

Rotenburg-Braach. Am Sonntag (24.09.), in der Zeit von 15.10 Uhr bis 16.30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Ein- beziehungsweise Ausparken oder Wenden in einer Grundstückseinfahrt eine Mauer in der Mühlgasse. Hierdurch entstand Schaden von circa 300 Euro. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfallflucht

Bebra. Zwischen Sonntag (24.09.), gegen 20 Uhr und Montag (25.09.), gegen 9.10 Uhr, parkte ein BMW-Fahrer sein Fahrzeug vor einem Anwesen "Im Göttinger Bogen". Als der Geschädigte zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung in Höhe von etwa 1.500 Euro an der hinteren linken Stoßstange fest. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

