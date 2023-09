Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Frau verletzt zwei Polizisten

Erfurt (ots)

Weil eine 40-jährige Frau gestern Nachmittag in ihrer Wohnung in der Johannesvorstadt randalierte, kam die Erfurter Polizei zum Einsatz. Da die Frau aggressiv war und versuchte einen Nachbarn anzugreifen, musste sie von den Beamten zu Boden gebracht werden. Dabei wehrte sich die 40-Jährige massiv. Sie kratze und spuckte. Außerdem schlug und trat sie nach den Polizisten. Dabei wurden ein 27-jähriger Beamter und eine 24-jährige Beamtin leicht verletzt. Aufgrund ihres psychischen Zustandes wurde die Frau in eine Klinik eingewiesen. Gegen sie wurden mehrere Strafanzeigen erstattet. (JN)

