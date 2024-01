Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Brand von Ferienhaus - Reifen von Pkw zerstochen - Firmengelände unbefugt betreten

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Brand von Ferienhaus

Nentershausen. Am Montag (10.01.), gegen 11.40 Uhr, wurde die Rettungsleitstelle über einen Brand in einer Ferienanlage in der Straße "Am Weinberg" informiert.

Vor Ort konnte durch die Einsatzkräfte ein Schwelbrand innerhalb eines Dachstuhls eines Ferienhauses festgestellt werden. Die Feuerwehren aus Nentershausen, Weisenhasel, Sontra, Bebra, Iba und Wildeck-Obersuhl hatten das Feuer schnell unter Kontrolle, konnten es ablöschen und ein Übergreifen auf andere Gebäude verhindern.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. An dem Gebäude entstand jedoch Sachschaden in Höhe eines unteren sechsstelligen Betrags.

Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist derzeit noch unklar und Bestandteil der weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei in Bad Hersfeld.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Reifen von Pkw zerstochen

Friedewald. Gleich zweimal wurde ein schwarzer Opel Corsa in der Straße Rhönblick zum Ziel unbekannter Täter. Am 23. Dezember 2023 zerstachen Unbekannte zwei Reifen des Autos und verursachten so rund 300 Euro Sachschaden. Zwischen Samstagnachmittag (06.01.) und Montagnachmittag (08.01.) wurde dann ein weiterer Reifen an dem Pkw zerstochen. Hier entstand nochmals Schaden von etwa 50 Euro. Ob die Taten miteinander in Verbindung stehen, ist derzeit noch unklar und Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Firmengelände unbefugt betreten

Friedewald. Zwischen dem 22. Dezember 2023 und dem 25. Dezember 2023 öffneten Unbekannte gewaltsam den Zaun eines Firmengeländes in der Straße "Im Gewerbegebiet". Anschließend entwendeten die Langfinger ein Rundbogenzelt im Wert von etwa 2.500 Euro. Sie hinterließen zudem rund 200 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell