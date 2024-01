Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: 35-Jähriger bei Streit verletzt - Automat beschädigt

Vogelsbergkreis (ots)

35-Jähriger bei Streit verletzt

Lauterbach. Der Rettungsleitstelle des Vogelsbergkreises wurde am Sonntag (07.01.), gegen 8.40 Uhr, eine verletzte Person im Bereich einer Tankstelle in der Umgehungsstraße gemeldet. Derzeitigen Erkenntnissen nach kam es zuvor - vermutlich in der Nähe der Tankstelle - zu Streitigkeiten zwischen zwei Männern. Dabei wurde ein 35-jähriger Lauterbacher durch Schläge und Tritte schwer verletzt. Weshalb es zum Streit kam, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei in Lauterbach hat die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Automat beschädigt

Alsfeld. Unbekannte Täter zerstörten zwischen Donnerstag (04.01.) und Dienstag (09.01.) die Frontscheibe eines Warenautomaten am Ludwigsplatz und rissen diesen aus der Wandverankerung. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

