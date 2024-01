Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Angemeldete Schlepperdemofahrt im Raum Fulda

Fulda (ots)

Angemeldete Schlepperdemofahrt im Raum Fulda

Fulda. Die für den heutigen Mittwoch (10.01.) von 9 bis 15 Uhr im Raum Fulda angemeldete Schlepperdemo verlief aus polizeilicher Sicht ohne größere Störungen.

Nachdem sich am Morgen rund 400 teilnehmende Fahrzeuge auf dem Messegelände in Fulda eingefunden hatten, begab sich der Konvoi gegen 10 Uhr auf die Aufzugsstrecke und umfasste in der Spitze eine Länge von rund 9 Kilometern. Hierzu wurde auch die B27 zwischen der AS Kaiserwiesen und Rothemann sowie die A66 zwischen den AS Fulda-Süd und Neuhof-Nord von 10:30 Uhr bis circa 13:50 Uhr für den allgemeinen Fahrzeugverkehr gesperrt.

Während der Demofahrt kam es auf den Umleitungsstrecken lediglich zu vereinzelten Verkehrsbeeinträchtigungen, vorrangig im Bereich Neuhof. Nachdem alle Fahrzeuge wieder das Fuldaer Messegelände erreicht hatten, wurde die Versammlung gegen 14:40 Uhr für beendet erklärt.

Dominik Möller

Leiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell