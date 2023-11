Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Roller gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Montag (13.11.2023) an der Gerokstraße einen Roller der Marke MBK gestohlen. Der 60 Jahre alte Besitzer stellte das Kleinkraftrad gegen 17.00 Uhr auf Höhe der Hausnummer 7 auf einem Parkplatz ab. Als er am nächsten Morgen gegen 10.00 Uhr zurückkehrte, stellte er das Fehlen seines grünen Rollers im Wert von zirka 300 Euro fest. In der Umgebung fand der 60-Jährige Teile des Fußraums sowie eine Metallstange, mit der die Täter mutmaßlich das Helmfach aufgebrochen hatten. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903500 beim Polizeirevier 5 Ostendstraße zu melden.

