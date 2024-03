Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Mann mit Fahrrad auf Fußgängerüberweg von Pkw angefahren - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 06.03.2024, gegen 11.30 Uhr, wurde ein 72 Jahre alter Mann, welcher mit seinem Fahrrad auf einem Fußgängerüberweg unterwegs war, von einem 66-jährigen Pkw-Fahrer angefahren. Der 66-Jährige befuhr die Baumgartnerstraße in Richtung Basler Straße und übersah den 72-Jährigen mit seinem Fahrrad, welcher in Höhe der Villa Aichele den dortigen Fußgängerüberweg querte. Der 72-Jährige stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Aufgrund unterschiedlicher Angaben der Unfallbeteiligten sucht die Verkehrspolizei Weil am Rhein Zeugen. Der 72-Jährige will sein Fahrrad über den Fußgängerüberweg geschoben haben. Gemäß dem Pkw-Fahrer befuhr der 72-Jährige mit seinem Fahrrad den Fußgängerüberweg. Zeugen, welche Hinweise zu dem Unfallhergang geben können mögen sich bitte mit der Verkehrspolizei in Verbindung setzen. Die Verkehrspolizei ist unter der Nummer 07621 98000 (24 h) erreichbar.

