Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Denzlingen: Sachbeschädigung in Schule mit hohem Sachschaden - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 04.03.2024, 17 Uhr und dem 05.03.2024, 06.00 Uhr hatten sich Unbekannte Zutritt in eine Schule in der Stuttgarter Straße in Denzlingen verschafft. In einem Klassenzimmer im 2. OG wurde das Handwaschbecken mit Papierhandtüchern verstopft und der Wasserhahn geöffnet.

Das austretende Wasser gelangte durch den Boden und über die Zwischendecken auch in die darunterliegenden Zimmer im 1. OG und letztlich ins EG.

Hierbei hatte sich teilweise auch die Deckenverkleidung gelöst. Der Sachschaden dürfte nach ersten Einschätzungen zwischen 200.000 Euro und 300.000 Euro liegen.

Der Polizeiposten Denzlingen (Tel.: 07666-9383-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zur Täterschaft geben können oder andere verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Waldkirch (Tel. 07681-4074-0) rund um die Uhr entgegen.

