Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau: Versuchter Wohnungseinbruch - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Donnerstag, 07.03.2024, 21.30 Uhr bis Freitag, 08.03.2024, 01.30 Uhr, versuchten Unbekannte in einem Mehrfamilienhaus in der Freiburger Straße eine Wohnungseingangstür aufzuhebeln. Die Unbekannten gelangten nicht in die Wohnung. Vielleicht wurden sie bei der Tatausführung auch gestört.

Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Hinweise. Das Kriminalkommissariat ist unter der Telefonnummer 07621 176-0 (24 h) erreichbar. Das Mehrfamilienhaus in der Freiburger Straße befindet sich unweit der St. Johannes Kirche.

Das Polizeipräsidium Freiburg bietet Hilfe zur Selbsthilfe an. Die Experten der kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten interessierten Bürgerinnen und Bürger eine kostenlose, neutrale und professionelle Beratung zum Einbruchschutz an.

Nutzen Sie die Hilfe der Polizei und lassen Sie sich beraten.

Termine für dieses kostenlose Beratungsangebot können bei der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter 07621/1500-640 oder email freiburg.pp.praevention@polizei.bwl.de vereinbart werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell