Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Tier verursacht Verkehrsunfall

Quirnheim (ots)

Am gestrigen Mittwoch (29.11.23) gegen 16:50 Uhr ereignete sich auf der K 26 zwischen Kindenheim und Quirnheim ein Verkehrsunfall, bei dem ein Kleinbus zur Personenbeförderung alleinbeteiligt war. Die Fahrerin des Busses gab an, dass ein Tier die Fahrbahn querte, weshalb sie gebremst habe. Dabei sei das Fahrzeug ins Schleudern geraten und sie habe die Kontrolle verloren. Schließlich geriet das Fahrzeug nach links in den Grünstreifen und touchierte dort mehrere Bäume bevor es zum Stehen kam. Neben der Fahrerin befand sich zum Unfallzeitpunkt ein Fahrgast in dem Bus. Die Fahrerin trug leichte Verletzungen davon, der Fahrgast blieb unverletzt. An dem Bus entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8000 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell