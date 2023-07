Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230726. 1 Brunsbüttel: Mann randaliert in Wohnung und zerstört Matratzen in Gewahrsamszelle

Brunsbüttel (ots)

Am Dienstag um 20:53 Uhr kam es zu einem Polizeieinsatz in einer Wohnung in der Scholerstraße, nachdem Lärm aus der Nachbarschaft gemeldet wurde. Ein 36jähriger Brunsbüttler randalierte stark alkoholisiert in der Wohnung und zerstörte Mobiliar. Auf das Erscheinen der Polizisten reagierte der Mann aggressiv. Eine Polizeistreife verbrachte ihn zum Polizeirevier Itzehoe, hierbei versuchte der Brunsbüttler, die Polizisten zu bespucken und zu beißen. Unter Beleidigungen und Bedrohungen gegen die Beamten wurde der Mann nach einem Handgemenge dem Gewahrsam zugeführt. In der Gewahrsamszelle zerstörte der Brunsbüttler eine Matratze. Als diese ersetzt wurde, zerstörte der Mann zudem auch die zweite. Nach seiner Ausnüchterung erwarten den Brunsbüttler Verfahren wegen Lärmbelästigung, Beleidigung, Bedrohung, Sachbeschädigung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

