POL-IZ: 230725. 3 Friedrichskoog: Autofahrerin kommt von Fahrbahn ab und verletzt sich leicht

Lieth (ots) - Bereits in der vergangenen Woche ist es in Lieth zu einem Diebstahl einer Kabeltrommel von einer Baustelle gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben. Im Zeitraum vom 17. Juli 2023, 17.30 Uhr, bis zum Folgetag, 07.30 Uhr, begaben sich Unbekannte auf das Gelände einer Baustelle für ein neues Umspannwerk im Dellweg. Von dort stahlen sie ...

