Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsgefährdung - Zeugenaufruf

Freinsheim (ots)

Am Mittwoch, den 29.11.2023, gegen 19:00 Uhr, wurde eine 71-jährige Autofahrerin kontrolliert, welche zuvor aus Ungstein auf der L455 nach Freinsheim gefahren war. In dem betreffenden Streckenabschnitt geriet sie mehrfach in den Gegenverkehr, entgegenkommende Verkehrsteilnehmer mussten zum Teil ausweichen. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnte von der Fahrerin ausgehend Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest konnte nicht durchgeführt werden. Sie wurde auf die Polizeiinspektion Bad Dürkheim verbracht. Dort wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Gegen die Fahrerin wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

