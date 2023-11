POL-PDNW: Versuchter Betrug - "Hallo Mama...."

Leiningerland (ots) - Opfer eines betrügerischen Anrufs wurde am Montag (27.11.23) eine Frau aus dem Leiningerland. Die Geschädigte war der Meinung mit einem Mitarbeiter ihrer Bank zu sprechen. Im Verlauf des Gesprächs brachte der Unbekannte die Angerufene dazu, persönliche und vertrauliche Daten zum Online-Banking zu übermitteln. Als sie am Folgetag ihre Konten überprüfte, musste sie feststellen, dass unberechtigten Abbuchungen in Höhe von mehreren Tausend Euro ...

