Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Betrüger ruft an

Leiningerland (ots)

Opfer eines betrügerischen Anrufs wurde am Montag (27.11.23) eine Frau aus dem Leiningerland. Die Geschädigte war der Meinung mit einem Mitarbeiter ihrer Bank zu sprechen. Im Verlauf des Gesprächs brachte der Unbekannte die Angerufene dazu, persönliche und vertrauliche Daten zum Online-Banking zu übermitteln. Als sie am Folgetag ihre Konten überprüfte, musste sie feststellen, dass unberechtigten Abbuchungen in Höhe von mehreren Tausend Euro vorgenommen wurden.

Die Polizei rät: Übermitteln Sie nie persönliche und/oder vertrauliche Daten! Kreditinstitute fordern grundsätzlich keine vertraulichen Daten per E-Mail oder per Telefon oder per Post von Ihnen an. Wenn Sie sich unsicher sind, halten Sie in jedem Fall Rücksprache mit Ihrer Bank.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell