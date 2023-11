Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Haßloch - Verkehrsunfall mit leichtverletztem Sozius

Haßloch (ots)

Am Dienstag, den 28.11.2023, kam es gegen 07:50 Uhr in der Kirchgasse zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 16-jährigen Fahrers eines Kleinkraftrades und einer 51-jährigen Pkw-Fahrerin. Der 16-jährige Fahrer samt Sozius überholte hierbei innerorts die vor ihm fahrende Pkw-Fahrerin, als diese gerade im Begriff war auf ihr Grundstück einzubiegen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch der ebenfalls 16-jährige Sozius leicht verletzt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2800 Euro.

