Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Geschwindigkeitskontrollen im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Bad Dürkheim

Bad Dürkheim/Herxheim am Berg (ots)

Bei Geschwindigkeitskontrollen in der Friedelsheimer Straße in Bad Dürkheim hat die Polizei am 28.11.23, zwischen 09:30 Uhr und 10:15 Uhr, fünf Verstöße festgestellt. Bei erlaubten 30 km/h wurde das schnellste Fahrzeug mit 46 km/h gemessen.

Keine Geschwindigkeitsverstöße konnten zwischen 10:20 Uhr und 10:50 Uhr in der Wasserhohl in Bad Dürkheim festgestellt werden. Es herrschte zwar viel Verkehr, allerdings war aufgrund der Baustellen- und Parksituation ein nur verlangsamter Verkehrsfluss möglich.

In der Weinstraße in Herxheim am Berg konnten bei erlaubten 30 km/h zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr sechs Geschwindigkeitsüberschreitungen geahndet werden. Hier wurde der schnellste Pkw mit 49 km/h gemessen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell