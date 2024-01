Polizei Köln

POL-K: 240130-1-K Radfahrer nach Verkehrsunfall in Köln-Vingst schwer verletzt - Zeugensuche

Köln (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag (29. Januar) in Köln-Vingst ist ein Radfahrer (65) schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten den 65-jährigen Kölner mit Kopfverletzungen in eine Klinik.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll der 65-Jährige gegen 15.45 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Kuthstraße in Richtung Vingster Ring unterwegs gewesen sein. Nach eigenen Angaben querte er auf Höhe des Fußgängerüberwegs die Kuthstraße, als ihn eine 63-jährige Autofahrerin mit ihrem Toyota (63) frontal erfasste. Anschließend kollidierte der Wagen der 63-Jährigen mit einem geparkten Ford. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch bei der Autofahrerin fest und ließen ihr im Krankenhaus eine Blutprobe entnehmen. Den Führerschein stellten die Beamten noch vor Ort sicher.

Hinweise zum Unfallgeschehen nehmen die Ermittler des Verkehrskommissariats 2 telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (sw/cs)

