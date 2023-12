POL-EU: Diebstahl von Leergutkisten

Kall (ots) - Bereits im Zeitraum von Freitag (1. Dezember), 20 Uhr bis Mittwoch (6. Dezember), 20 Uhr wurde von Unbekannten in ein leerstehendes Lager von einem Fabrikgebäude in der Benzstraße in Kall eingebrochen. Aus dem Lager wurden circa 500 Kilogramm verbaute Kupferkabel entwendet. Zudem wurden noch zwei ältere Glastüren aus ehemaligen Büroräumen entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

