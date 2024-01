Polizei Köln

POL-K: 240129-5-K Zeugensuche nach Homejacking: Unbekannte stehlen grauen Audi SQ5 in Junkersdorf

Köln (ots)

In der Nacht zu Samstag (27. Januar) sollen Unbekannte zwischen 2 Uhr und 9.30 Uhr in ein Reihenhaus eines 64-jährigen Kölners im Johannes-Theodor-Baargeld-Weg in Köln-Junkersdorf eingebrochen sein, den Fahrzeugschlüssel eines grauen Audi SQ5 und Bargeld gestohlen und anschließen mit dem vor dem Haus geparkten Auto geflüchtet sein.

Das Kriminalkommissariat 74 bittet Zeugen, die Angaben zu den Einbrechern oder dem Verbleib des Audi mit Wiesbadener Städtekennung machen können, sich telefonisch unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (cw/cs)

