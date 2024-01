POL-K: 240129-3-K/SU Autofahrer kollidiert mit Betonschrammwand - Zeugenaufruf

Köln (ots) - Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt Am Sonntagmorgen (28. Januar) hat ein 30-jähriger Kölner auf der Schildergasse in der Kölner Innenstadt mehrere Stichverletzungen am Oberkörper erlitten. Er wurde noch am Morgen wegen innerer Verletzungen notoperiert. Nach eigenen Angaben sollen ihn eine oder mehrere Personen gegen 5 Uhr in Höhe des ...

mehr