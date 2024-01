Polizei Köln

POL-K: 240128-1-K 30-Jähriger erleidet Stichverletzungen - Hintergründe unklar - Zeugensuche

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt

Am Sonntagmorgen (28. Januar) hat ein 30-jähriger Kölner auf der Schildergasse in der Kölner Innenstadt mehrere Stichverletzungen am Oberkörper erlitten. Er wurde noch am Morgen wegen innerer Verletzungen notoperiert. Nach eigenen Angaben sollen ihn eine oder mehrere Personen gegen 5 Uhr in Höhe des Modegeschäfts "Peek und Cloppenburg" angegriffen haben. Die Umstände und Hintergründe sind aktuell noch unklar. Die Polizei sucht dringend Zeugen.

Das Kriminalkommissariat 11 der Polizei Köln hat Ermittlungen wegen versuchten Tötungsdelikts aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen oder Täterhinweise geben können, sich unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (as/kk)

