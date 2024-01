Polizei Köln

POL-K: 240126-3-K 30-Jähriger in Porz angeschossen - Mordkommission eingerichtet - Zeugensuche

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Am Freitagnachmittag (26. Januar) hat ein Unbekannter gegen 15.10 Uhr an der Konrad-Adenauer-Straße in Köln Porz einem 30 Jahre alten Mann ins Bein geschossen. Alarmierte Rettungskräfte fuhren ihn in eine Klinik. Die Polizei sperrte den Tatort mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei ab und befragte potentielle Zeugen in der umliegenden Gastronomie. Derzeit sichert die Polizei Spuren am weitläufig abgesperrten Tatort.

Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg/de)

