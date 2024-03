Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Jugendlicher auf 125er Maschine verunfallt gleich zwei Mal - schwer verletzt - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Am Donnerstagabend, 07.03.2024, ist in Albbruck-Albert ein Jugendlicher mit einem 125er Motorrad gleich zwei Mal verunfallt. Gegen 17:15 Uhr hatte der 15-jährige in der Hauensteinstraße mutmaßlich aufgrund einer stark überhöhten Geschwindigkeit die Kontrolle über das Motorrad verloren, nachdem er über den Gehweg ein vor ihm fahrendes Fahrzeug überholt haben soll. Der Jugendliche rutschte mitsamt der Maschine zunächst in einen Gartenzaun und eine Terrassenüberdachung bevor das Motorrad seitlich in einen Linienbus krachte. Der Jugendliche rappelte sich wieder auf, zog seinen Helm aus und setzte seine Fahrt fort. Er kam alleinbeteiligt wieder zu Fall, fuhr erneut weiter, kehrte dann aber ohne Motorrad zur Unfallstelle zurück. Der Jugendliche zog sich schwere Verletzungen zu und kam zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Im Besitz einer Fahrerlaubnis war er natürlich nicht. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8316-0) bittet Personen, denen das 125er Motorrad durch die Fahrweise aufgefallen war, sich zu melden.

