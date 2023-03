Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Alkoholisiert unterwegs

Königsee (ots)

Am Samstag wurde eine Zeugin in einem Getränkemarkt in Königsee auf eine männliche Person aufmerksam, welche offensichtlich stark alkoholisiert und aufgrund ihres Zustandes im Laden gestürzt war. Nach dem Kauf diverser alkoholischer Getränke fuhr die Person mit ihrem Pkw in Richtung Dörnfeld an der Heide davon. Die Zeugin informierte daraufhin die Polizei. Der 59-jährige Fahrzeugführer konnte schließlich in Herschdorf angehalten und einer Kontrolle unterzogen werden. Ein Atem-Alkoholtest erbrachte einen Wert von 2,32 Promille. Es erfolgte eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins.

