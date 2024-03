Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Sankt-Märgen: Gebäudebrand von Jugendhilfeeinrichtung

Lkrs. Breisgau-Hochschwarzwald

- Sankt Märgen

Am 09.03.2024 gegen 07.50 Uhr kam es zum Gebäudebrand einer Jugendhilfeeinrichtung am Thurner in Sankt Märgen. Alle Bewohner des Gebäudes blieben unverletzt. Der Sachschaden liegt im sechststelligen Bereich. Das Gebäude ist unbewohnbar. Die Kriminalpolizei Freiburg hat die Ermittlungen übernommen, die Brandursache ist gegenwärtig noch unklar.

