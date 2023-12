POL-GT: Polizei ist auf die Silvesternacht vorbereitet - keine Ausnahmen bei Schreckschusswaffen und Co.

Gütersloh (ots) - Gütersloh/ Rietberg (FK) - Bislang unbekannte Täter sind am Mittwoch (27.12.) tagsüber in ein Wohnhaus an der Kirchstraße in Rietberg und in ein Haus in Gütersloh an der Straße Am Depenbrock eingebrochen. An der Kirchstraße hebelten die Einbrecher eine Terrassentür eines Einfamilienhauses auf. Entwendet wurde unter anderem Bargeld. In der ...

