POL-FR: Freiburg: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person - hier: Rücknahme der Fahndung

Freiburg (ots) - Am Dienstag, 5. März 2024, zwischen 19.30 und 22.45 Uhr ereignete sich am Konrad-Adenauer-Platz in Freiburg eine Verkehrsunfallflucht. Nach derzeitigen Erkenntnissen streifte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen BMW, welcher im 3. Untergeschoss der Konzerthausgarage abgestellt war. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ...

