Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Trio überquert Bahngleise: Regionalexpress muss Schnellbremsung einleiten

Magdeburg (ots)

Am Samstag, den 7. Oktober 2023 informierte die Leitstelle der Deutschen Bahn Leipzig die Bundespolizeiinspektion Magdeburg über einen gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr: Zuvor hatten drei Männer am Haltepunkt Magdeburg Herrenkrug gegen 17:00 Uhr den gefährlichen Weg über die Gleise genommen und diese unberechtigt überquert. Der Lokführer eines herannahenden Regionalexpresses, welcher in Richtung Leipzig unterwegs war, erkannte die Personen in den Bahngleisen und leitete unverzüglich eine Schnellbremsung ein. Glücklicherweise verletzte sich hierbei niemand. Im Rahmen der Abreise des Fußballspiels des 1. FC Magdeburgs gegen den Karlsruher SC waren Einsatzkräfte nahe des Haltepunktes und verlegten umgehend unter Inanspruchnahme von Blaulicht und Martinshorn zu diesem. Die deutschen Gleisläufer wurden festgestellt und kontrolliert. Nach Abschluss aller polizeilicher Maßnahmen konnten die Fußballsympathisanten des Magdeburger FCs im Alter von 29, 29 und 30 Jahren nach einer eindringlichen Belehrung und mit einer jeweiligen Strafanzeigen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ihren Weg fortsetzen. In diesem Zusammenhang weist die Bundespolizei erneut darauf hin, dass Handlungen dieser Art lebensgefährlich sind! Die Züge nähern sich fast lautlos und zum Teil mit sehr hohen Geschwindigkeiten an und können je nach Windrichtung oft sehr spät wahrgenommen werden. Außerdem geht von den vorbeifahrenden Zügen eine enorme Sogwirkung aus, die ebenfalls zu gravierenden, wenn nicht sogar tödlichen Unfällen führen kann.

