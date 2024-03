Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Zwei Leichtverletzte nach Vorfahrtsmissachtung

Freiburg (ots)

Am Freitagmorgen, 08.03.2024, hat ein Verkehrsunfall in Wehr zwei Leichtverletzte gefordert. Gegen 09:10 Uhr war eine 46-jährige VW-Fahrerin aus der Austraße in die bevorrechtigte Waldstraße eingefahren. Hierbei kollidierte sie mit dem herannahenden Fiat eines 66 Jahre alten Mannes. Beide Fahrenden verletzen sich leicht. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei rund 13000 Euro. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr zur Fahrbahnreinigung im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell