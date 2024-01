Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Hotelzimmer

Friedrichroda - Landkreis Gotha (ots)

In ein Zimmer eines Hotels in der Bergstraße drang ein noch unbekannter Täter am Samstagabend im Zeitraum zwischen 18.10 Uhr und 18.30 Uhr gewaltsam ein. Im Anschluss nahm er ein Paar Sportschuhe der Marke Nike und warf sie vom Balkon, um sie kurz danach vor dem Hotel im Schnee liegend mitzunehmen. Der Wert der Schuhe wurde mit ca. 400 Euro angegeben. Die Polizei Gotha nahm eine Anzeige wegen eines Wohnungseinbruchsdiebstahls auf. (av)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell