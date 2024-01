Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verstöße gegen das Straßenverkehrsgesetz

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Beamte der Bereitschaftspolizei Thüringen unterstützten in der Nacht von Samstag zu Sonntag die Kollegen des Inspektionsdienstes Gotha. Dabei konnten bei Verkehrskontrollen im Stadtgebiet Gotha gleich zwei Verstöße gegen das Straßenverkehrsgesetz festgestellt werden. Gegen 23.30 Uhr wurde in der Huttenstraße ein 31-jähriger Daimler-Fahrer kontrolliert. Bei ihm wurde ein positiver Atemalkoholtest durchgeführt und in der weiteren Folge eine gerichtsverwertbare Messung, bei der ein Atemalkoholwert von 0,7 Promille angezeigt wurde. Gegen 01.30 Uhr stellten die Beamten bei einem ebenfalls 31-Jährigen, welcher mit einem Pkw VW auf dem Bertha-von-Suttner-Platz unterwegs war, den Konsum von Drogen mittels eines durchgeführten Drogenvortests fest. Daraufhin wurde bei dem Mann eine Blutentnahme veranlasst. Beide Fahrer erwartet nun ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren. (av)

