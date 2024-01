Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Linn: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Auf dem Weidenbruchweg in Linn beschädigte ein flüchtiges Fahrzeug ein geparktes Auto. Einer Spaziergängerin fiel gestern (29. Januar 2024) gegen 19 Uhr ein Auto mit Anhänger auf, das in eine der Stichstraßen des Weidenbruchwegs in Richtung Hausnummer 107 einbog. Kurz darauf hörte sie einen lauten Knall. Als sie in Höhe der Hausnummer 105 ankam, stellte sie einen frischen Unfallschaden an einem Auto fest. Bei dem zuvor beobachteten Pkw soll es sich um eine silberne Mercedes Limousine gehandelt haben, an der ein Tieflader-Anhänger, der zum Transport von Fahrzeugen geeignet wäre, gehangen haben. Inwiefern das Fahrzeug im Zusammenhang zu der Unfallflucht steht, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder das Fahrzeug gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Krefeld unter 02151-6340 oder unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de in Verbindung zu setzen. (20)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell