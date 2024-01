Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Couragierter Krefelder von Jugendlichen verletzt

Krefeld (ots)

Ein 57-Jähriger ist am Dienstagabend (23. Januar 2024) von mehreren Jugendlichen verletzt worden.

Der Krefelder war gegen 19:20 Uhr gemeinsam mit seiner Frau auf dem Nachhauseweg. An der Kreuzung von Steckendorfer Straße und Nördlicher Lohstraße bemerkte das Paar vier Jugendliche, die vor eine Straßenlaterne traten und ein Straßenschild abreißen wollten.

Der Mann wollte die Jugendlichen zur Rede stellen. Diese gingen auf den Krefelder zu und es entwickelte sich ein verbaler Streit. Als seine Frau versuchte, den Streit zu schlichten, bedrohten die Jugendlichen auch sie. Nachdem der Mann sich schützend vor seine Frau gestellt hatte, wurde er von einem Jugendlichen geschubst und fiel rücklings in ein Gebüsch. Als er wieder aufstand, erhielt er zwei Schläge ins Gesicht und ging zu Boden. Ein Jugendlicher trat gegen den Kopf des am Boden liegenden Mannes.

Anschließend flüchteten die Jugendlichen zu Fuß über die Nördliche Lohstraße. Der Krefelder wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Bei den Jugendlichen handelt es sich um drei Jungen und ein Mädchen. Sie sind 16 bis 18 Jahre alt, hatten ein europäisches Erscheinungsbild und sprachen akzentfreies Deutsch. Das Mädchen trug einen schwarzen Kapuzenmantel, zwei der Jungen trugen dunkle Kapuzenjacken, der andere eine weiße Kapuzenjacke.

Hinweise an die Polizei Krefeld unter 02151 6340 oder per Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (17)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell