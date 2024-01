Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Aufmerksame Zeuginnen melden einen versuchten Einbruch - Zwei Täter gestellt

Krefeld (ots)

Am Donnerstag (18. Januar 2024) konnten zwei aufmerksame Zeuginnen kurz vor Mitternacht beobachten, wie sich zwei Männer mit einem Brecheisen an der Eingangstür eines Kiosks zu schaffen machten. Die jungen Frauen zögerten nicht und riefen den Notruf, sodass die hinzugezogenen Kollegen einen 45-Jährigen und seinen 38-jährigen Begleiter noch neben dem Geschäft aufgreifen konnten. Passend zu dem mitgeführten Brecheisen waren frische Hebelmarken am Türrahmen und Beschädigungen am Glaseinsatz der Tür zu erkennen. In das Objekt haben die Männer es, auch dank der schnellen Reaktion der Anruferinnen, nicht geschafft.

Den Tatverdächtigen wurde auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. Sie erwartet nun ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell