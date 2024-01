Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Polizei sucht Eigentümer von Autorädern

Krefeld (ots)

Wer vermisst vier Autoräder mit Alufelgen? Am Freitag (12. Januar 2024) hat die Polizei in der Innenstadt einen Mann aufgegriffen, der die Räder in einem Einkaufswagen mit sich führte, aber offensichtlich nicht ihr tatsächlicher Eigentümer ist. Eine dazu passende Strafanzeige liegt der Polizei bisher nicht vor: Möglicherweise hat der Bestohlene den Diebstahl noch nicht bemerkt.

Hinweise bitte per E-Mail an die Polizei unter Fahrrad.KK23.Krefeld@polizei.nrw.de.

(12)

