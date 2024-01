Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Roter Kleinwagen touchiert Fahrradfahrerin und flüchtet - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Mittwoch (10. Januar 2024) um 11:10 Uhr fuhr eine 61-Jährige Fahrradfahrerin auf dem Radweg der Gutenbergstraße über den dortigen Kreisverkehr in Richtung Kempener Allee. Ein unbekannter Fahrer eines roten Kleinwagens fuhr ebenfalls, aus Richtung des Amtsgerichts kommend, in den Kreisverkehr ein und touchierte die Fahrradfahrerin. Die 61-Jährige stürzte und wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Fahrer des roten Kleinwagens flüchtete ohne anzuhalten in unbekannte Richtung. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Krefeld unter 02151-6340 oder unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de in Verbindung zu setzen. (11)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell