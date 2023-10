POL-GM: Mit dem Gegenverkehr kollidiert

Morsbach (ots) - Ein auf Kipp stehendes Fenster haben Einbrecher am Mittwoch (18. Oktober) genutzt, um in eine Wohnung im Talweg einzubrechen. Zwischen 5:45 Uhr und 14:15 Uhr stiegen die Täter in die Wohnung eines Zweifamilienhauses ein und entwendeten dort Bargeld. Hinweise zu verdächtigen Personen, Kennzeichen oder Fahrzeugen bitte an die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Rufnummer 02261 81990. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: ...

