POL-KR: Einbruch vorbeugen - ein Vortrag der Polizei Krefeld

Die technischen Berater der Kriminalpolizei laden am 22. Februar 2024, um 18 Uhr, in den Clubleseraum der Mediothek ein. Und zwar aus gutem Grund: Zum besseren Schutz Ihrer vier Wände. Inzwischen scheitert die Hälfte aller Einbrüche an gut gesicherten Fenstern und Türen. Schieben auch Sie ungebetenen Gästen einen Riegel vor: Wie Sie sich wirkungsvoll gegen Einbrecher schützen, wird Ihnen von Frank Ishorst und Eden Nickel erklärt. Der Eintritt ist frei und die Anmeldung muss bis zum 29. Januar 2024 per Mail an kv.krefeld@polizei.nrw.de erfolgen.

Zusätzlich sind unsere Kollegen an folgenden Terminen mit Infoständen am Bauhaus und bei Hornbach an der Mevissenstraße in Krefeld vertreten:

- Samstag, 27. Januar 2024, 16-20 Uhr (Bauhaus) - Freitag, 9. Februar 2024, 13-19 Uhr (Hornbach) - Samstag, 10. Februar 2024, 10-15 Uhr (Hornbach)

