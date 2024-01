Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Verberg: Unbekannter Täter setzt drei Autos in Brand - Polizeihubschrauber im Einsatz

Krefeld (ots)

Ein Unbekannter setzte drei Fahrzeuge auf einem Privatparkplatz der Heyenbaumstraße in Brand. Die Polizei suchte deshalb mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers nach möglichen Tatverdächtigen. Brandermittler der Kriminalpolizei haben wegen des Verdachts auf vorsätzliche Brandstiftung die Ermittlungen aufgenommen. Die Tat ereignete sich gegen kurz vor 1 Uhr in der Nacht von Samstag auf Sonntag (28. Januar 2024). Zeugen werden gebeten, Hinweise unter der 02151-6340 oder an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu melden. (19)

