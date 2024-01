Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Auf frischer Tat: Polizei stellt Einbrecher an unterschiedlichen Tatorten - Festnahme

Krefeld (ots)

Am Samstag (27. Januar 24) gegen 1:23 Uhr versuchten zwei Männer (42, 43) in das Büro einer Supermarkfiliale am Gahlingspfad einzubrechen. Nachdem sie den Einbruchalarm auslösten, flüchteten die Täter zunächst vom Tatort. Ein Mitarbeiter der Filiale kümmerte sich im Anschluss um die Sicherung des Objektes. Knapp eineinhalb Stunden später vernahm er aus dem benachbarten Büro ein Geräusch und sah über die Videoüberwachung, dass sich erneut zwei Männer an der Tatörtlichkeit befanden. Er verständigte umgehend die Polizei. Als die Beamten vor Ort eintrafen, versuchten die Männer diverse Gegenstände aus dem Büro zu entwenden. Ein Täter versuchte zu flüchten, konnte aber von den Beamten gestellt und festgenommen werden. Bei der Durchsuchung des Supermarktes, bei der auch ein Diensthund eingesetzt war, konnten die Beamten auch den Komplizen, der bereits mit Haftbefehl gesucht wurde, festnehmen. Beide Tatverdächtigen erwartet nun ein Strafverfahren.

Den zweiten Einbruch meldete ein Zeuge am Sonntagmorgen (28. Januar 2024) gegen 5:30 Uhr auf der Prinz-Ferdinand-Straße. Er hatte zwei Männer dabei beobachtet, wie sie durch das Fenster einer Gaststätte geklettert waren und Flaschen entwendeten. Kurze Zeit meldete sich der Zeuge erneut und teilte den Beamten mit, dass die Männer zurückgekehrt seien. Als die Polizisten vor Ort eintrafen, konnten sie zwei Männer im Alter von 56 und 49 Jahren festnehmen. Beide wurden bereits mit Haftbefehl gesucht. Sie erwartet nun ein weiteres Strafverfahren. (18)

