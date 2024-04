Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen-Möhringen) Versuchter Einbruch in der Eßlinger Straße - Polizei bittet um Hinweise

Tuttlingen-Möhringen (ots)

Im Zeitraum von Samstag auf Sonntag haben unbekannte Täter versucht, in ein Gebäude in der Eßlinger Straße nahe der Abzweigung "Am Mühlberg" einzubrechen. Die Unbekannten machten sich an der Eingangstür des Gebäudes zu schaffen und drückten gewaltsam mehrere Glaseinsätze im Eingangsbereich heraus. Schließlich scheiterten die Eindringlinge an einer verriegelten Innentür. Durch die Tat entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Tuttlingen, Tel.: 07461 941-0, entgegen.

