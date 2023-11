POL-BN: Foto-Fahndung: Polizei sucht mutmaßlichen Tankbetrüger - Wer kennt diesen Mann?

Bonn (ots) - Am Donnerstag (02.11.2023) registrierte die Bonner Polizei zwei Wohnungseinbrüche in Bonn-Ippendorf. In der Zeit zwischen 15:30 Uhr und 18:30 Uhr gelangten bislang noch unbekannte Täter in den Garten eines Einfamilienhauses in der Straße Im Erlenbusch und schlugen dort eine Fensterscheibe ein. Die Täter durchsuchten das Haus anschließend ...

